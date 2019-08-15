fb抄錄用戶語音 惹侵犯私隱抨擊 外判員工進行 強調獲授權

抄錄員未獲告知語音來源

據彭博社引述的知情人士指，外判僱員未獲告知語音檔案在什麼地方錄下或如何取得，其工作只是聆聽錄音轉抄成文字。外判僱員聆聽的用戶對話，有時內容粗鄙，但不知道fb為何要抄錄語音。知情人士擔心丟職，要求匿名受訪。

fb周二向彭博社回覆時承認，曾有抄錄用戶語音檔，但指做法已完結。該公司稱：「跟蘋果和Google非常相似的是，我們已在逾一周前暫停人手檢查語音的做法。」fb解釋，受影響用戶都在Messenger應用程式內剔選了語言檔可被抄錄，強調外判商只是在檢查fb的人工智能系統有否正確解讀信號，語音都是匿名。

涉Messenger程式 1周前暫停

蘋果和亞馬遜此前都被揭發透過旗下語音服務取得用戶錄音信息後，以人手抄錄成文字。以亞馬遜為例，彭博社今年4月曾報道，該公司在全球擁有數千人團隊，專門聆聽Alexa系統的用戶語音命令，聲言目標是改進軟件。類似人手覆檢語音信息的做法，還出現於蘋果的Siri和Google的「Google助理」。做法曝光後，蘋果和Google宣布停止做法，亞馬遜曾稱會讓用戶選擇拒絕人手檢查。

fb最近才跟美國聯邦貿易委員會就私隱措施調查達成和解，支付50億美元罰款了事。該公司一直否認收集用戶語音檔，以協助廣告商鎖定客戶或協助代用戶決定在動態消息（news feed）看到什麼人的留言。行政總裁朱克伯格亦在去年國會聽證會上直接否認這點，他回應參議員彼得斯的提問，反指對方上述質疑是陰謀論。fb回應國會提問時，指公司「只有用戶批准應用程式許可以及活躍使用某一需要語音的特別功能」，才會使用用戶的錄音咪。

在連串爭議後，fb去年曾修改資料使用政策，以令公眾更容易理解，但未談及語音事宜，只提到當用戶「跟他人傳信息或聯絡」時，公司會收集用戶「提供的內容、通訊或其他資訊」。

fb指其系統會自動處理相關內容和通訊，但未提到會有真人審視其內容，亦未提到有抄錄語音檔案的做法。

（彭博社）