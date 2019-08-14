克什米爾斷網 記者力保「世界之窗」

維持出版 記者駕車送稿兼職印刷

當地記者每日早上分成6至8人一組，駕駛電單車穿梭該邦夏季首府斯利那加的街區，帶着紙筆採訪示威、煤氣短缺或政客被捕等。不少人因為工作難以回家，只能睡在編輯室。當地報章編輯毛希丁（Raja Mohi-ud-din）每日凌晨2時便駕着電單車，親自運送翌日見報的稿件，並自行操作印刷機，通常清晨5時就會帶同成品出現。現時維持出版的報章最多只有8頁，而毛希丁負責印刷的報紙有時只得一紙兩頁，他說：「人們迫切希望看報紙，我試過5分鐘售出500份。」

報章最多8頁 民眾搶購

當地傳媒能支撐多久視乎紙張及墨水的供應，毛希丁指早已習慣物資短缺，自己亦有近一個月存貨，惟坦言「從未試過如此糟糕」。面對局勢動盪及消息封鎖，當地民眾更依賴新聞。他們搶購報紙後，會一個接一個地傳閱，有人直言：「這兩頁（報章）就是我通往世界的唯一窗口。」

當局稱斷網防亂 傳媒斥違憲入稟

克什米爾地區多年來有不少記者被殺或被捕，惟消息封鎖卻是新難題。當地政治版編輯亞辛（Faisel Yaseen）形容：「我們好像活於一間暗房，只能從非常細小的洞穴獲準確消息。」印度政府聲稱斷網是防止混亂的必要措施，表示不會對仍在出版的少數報章採取行動，但不少人權組織和印度知識分子批評，政府正在該長年備受爭議的地區展開一場危險遊戲。《克什米爾時報》為當地歷史最悠久的報紙之一，其編輯入稟印度最高法院，控告斷網違反言論自由，屬於違憲。

當地民眾亦對記者受暴力對待極為不滿，從事報紙版面設計的巴特（Sameer Bhat）上周五準備上班時，剛好遇到有人向警署投擲石塊，安全部隊利用霰彈槍驅散民眾，巴特的臉及手臂亦被擊中。他翌日出院後隨即回公司工作，未理眼睛瘀黑。當地有數百名年輕人因被霰彈槍的彈丸擊中眼睛失明。

當地直至周一仍有示威，安全部隊封鎖主要道路並部署直升機監視，而在首都新德里的記者會上，印度官員聲稱大部分克什米爾人正恢復正常生活，又否認安全部隊曾於上周的示威中開槍。

（紐約時報）