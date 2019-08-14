悉尼青年鬧市揮刀斬人 途人椅子制服

華婦受傷 暫料非恐襲

事發於當地時間下午2時，該男子手持一把廚房用大刀，在繁忙地段追趕途人，有五六人追着他試圖阻止，最後將他制服。片段顯示他曾跳上車頂，揮刀高呼「真主至大」、「向我開槍啊」，一名男子嘗試用椅子制服他。疑犯刺傷一名41歲婦女後，被另外3名途人制服。片段顯示，3名途人用椅子及牛奶箱將疑犯壓在地上。救護不久到場，警方在附近再發現一名21歲女子的屍體，遭刺傷的41歲婦女則情况穩定。中國駐悉尼總領事館證實傷者是一名中國女子。

警方稱疑犯單獨犯案，有恐怖主義相關的思想，但沒有與恐怖組織有聯繫。英國廣播公司（BBC）稱，相信疑犯有一個儲存新西蘭及美國大型槍擊案資料的USB。警方又讚揚3名面對危險仍挺身而出制服刀手的「英雄」。

澳洲傳媒指，疑犯為21歲男子奈伊（Mert Ney），有報道指他最近從一間精神病治療機構逃出。同學和鄰居表示他為人安靜和孤獨；英國《每日郵報》引述匿名人士報道，指奈伊經常在網上發表關於改信伊斯蘭教等內容。

（BBC/路透社）