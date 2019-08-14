伊波拉研解藥 患者存活率達九成 專家：盼鼓勵求醫

民主剛果近一年1900人病亡

民主剛果自去年8月爆發全球有紀錄第二嚴重的伊波拉疫情，近2800人染病、近1900人死亡。世衛去年11月起協調國際團隊在當地測試4種藥物，其中美國「再生元製藥」（Regeneron Pharmaceuticals）開發的REGN-EB3，和美國國家過敏與傳染性疾病研究院（NIAID）研發的mAB114效果最好，若患者染病後不久、血液中病毒水平較低的情况下接受該兩種藥物治療，存活率最高可達90%。

提取康復者抗體製藥 700人測試

研究人員從伊波拉康復者身上提取抗體，REGN-EB3由3種單株抗體混合製成；mAB114則是由單株抗體製成，由靜脈注入血液中治療。測試對象有681人，在499名已分析結果的試藥病人中，使用REGN-EB3的死亡率是29%，使用mAB114的則為34%；其餘兩款測試藥物ZMapp及Remdesivir的死亡率分別為49%及53%。

NIAID稱，血液內病毒水平較低的患者接受REGN-EB3或mAB114治療，其生存率可分別高達94%和89%。研究人員將繼續對REGN-EB3和mAb114臨牀試驗，以比較兩種藥物的療效。

NIAID總監福西（Anthony Fauci）表示，研究結果顯示，科學家更接近令伊波拉變成一種「可預防及治癒」的疾病，但最有效終止疫情的方法是注射疫苗。

民主剛果控疫一直面對監察系統不完善、民眾不信任等難題。剛果國家生物醫學研究所（INRB）所長塔姆弗姆（Jean-Jacques Muyembe Tamfum）稱，希望研究結果可鼓勵民眾把染病的親人送到伊波拉中心接受治療。INRB傳染病研究員穆蘭古（Sabue Mulangu）有份參與藥物研究，他說：「我們現在可以說，若患者及早求醫，就有逾九成機會生存。」

（路透社/BBC）