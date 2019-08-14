火箭引擎爆炸後5日 俄突下令村民撤離

輻射曾超標16倍

俄羅斯國際文傳通訊社昨報道，港口城市北德文斯克（Severodvinsk）官員說：「我們收到有關軍方當局預定行動的通知。尼奧諾克薩（Nyonoksa）的居民於8月14日離開該村範圍。」官員沒透露當局展開什麼工作。阿爾漢格爾斯克州長周二稱，行動不是「疏散」，是「常規措施」。尼奧諾克薩約有450名村民。他們表示當局要求在周三早上撤離，有特別列車接載離開。村民不滿未獲告知離開原因。

俄國官方部門聯邦水文氣象和環境監測局昨表示，北德文斯克的8個觀測點中，有6處錄得較尋常每小時0.11毫希高4至16倍的伽瑪射線，其中一個觀測點錄得每小時1.78毫希。之後半小時內，觀測的輻射水平全線急降，再2.5小時後貼近正常。倫敦的世界核協會發言人科布（Jonathan Cobb）稱，報告所指最大輻射水平相當於牙科使用的X光，對人體無害。

醫護接受體檢 須簽保密協議

塔斯社周二引述一名醫療消息人士報道，當天負責治療爆炸傷者的醫務人員已獲安排到莫斯科接受身體檢查，但皆要簽署保密協議承諾不向外披露此事。

（路透社/莫斯科時報）