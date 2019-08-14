美修例削瀕危物種保障 10州擬興訟

美國魚類和野生動物管理局及國家海洋和大氣管理局周一（12日）宣布推動修改《瀕危物種法》。新例將便於當局將某一物種剔出瀕危物種名單，削弱對受威脅物種的保護；更首次添加條款，容許企業在「關鍵棲地」築路、建輸油管、開闢礦場、採探石油天然氣以至發展土地等。

為「關鍵棲地」建油管開採鬆綁

新例容許政策規劃者在決定應否保障某物種時，作出經濟評估，例如得估算禁止在相關關鍵棲地伐木的收益損失。新修訂亦將使政策規劃者在做決定時，難以援引氣候變化影響生態的因素，理由是那些氣候影響不會馬上出現。

曾為能源業界說客的內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）周一發表聲明辯稱，修訂是「改善」，增加把物種申請入冊的透明度。

特朗普2017年上台至今，已以給商界鬆綁之名，使逾80條的環保與衛生法規改轅易轍。去年夏天，特朗普政府提出相關改動條例的草案。如今只待在聯邦登記冊上公布（刊憲）後30天就能生效。

環保團體、民主黨政客、麻省和加州等10個州份的總檢察官，皆表示將採取法律行動。環保組織「西拉會」（Sierra Club）批評政府此舉是「特朗普的滅絕大計」。角逐黨內總統提名的拜登亦斥修例將迫使某些物種步向滅亡。

（法新社/紐約時報）