經濟頑疾難解 民眾重投「貝隆主義」懷抱

在過去12場大選中，貝隆派候選人勝出9場。今次左派副總統候選人克里斯蒂娜（Cristina Kirchner）主政時打民族主義及干預經濟牌，2015年在阿根廷陷困時離任。

令外界吃驚的是，目前正面臨連串貪腐指控的她，選擇競逐副總統，由形象較溫和的前內閣幕僚長費爾南德斯競逐，但不少人相信克里斯蒂娜仍然是話事人。

馬克里政府將費爾南德斯及克里斯蒂娜描繪成民粹主義者，預計一旦費爾南德斯上台後將出任經濟部長的前財長尼爾森（Guillermo Nielsen），嘲笑馬克里陣營一味靠嚇，「政府把我們描述成一堆不負責任者：彷彿他們一直很負責任」。他以馬克里2017年趁市場興旺時推出的百年國債為例，指該債券已經失去20％市值。

貝隆主義3原則吸藍領中產

論者認為，馬克里2015年上台時作出太多承諾。他當時承諾要將阿根廷貧窮率歸零，但貧窮率至今高達32％；他當年表示經濟團隊是50年最強的，初時也略有所成，但現時各項經濟指標都跟2015年差不多，甚至更差。這令民眾重新支持貝隆派政客。專家指貝隆主義不能以傳統的左右派區分，貝隆主義有三大原則，即政治主權、經濟獨立及社會正義，足以吸引藍領、中產以至軍隊中的民族主義者等社會廣泛階層。

不過，論者相信，無論誰上台都難以管理好阿根廷。在貧民區做地區工作的神父安杰洛（Nicolas Angelott）對《金融時報》說，無論誰勝出大選，統治國家將很困難。他說：「阿根廷分化對立嚴重，局面複雜。我們總是無法汲取教訓。」

（金融時報/法新社）