總統初選左翼大勝 阿根廷股匯暴瀉 憂經濟改革叫停債務違約風險增

股市單日跌幅創紀錄

阿根廷周日舉行全國一人一票的總統初選，篩選可以參與10月大選的政黨。各政黨早已確定提名的正、副總統候選人，所以這次初選幾乎是大選結果的強力指標。然而，總統馬克里（Mauricio Macri）的「我們改變」黨在全國初選中，得票率僅32.3％，雖以第二最多票入圍，但落後費爾南德斯（Alberto Fernandez）所代表的正義黨達15.1個百分點。

市場憂叫停IMF援助

費爾南德斯曾表示一旦10月大選勝出，將會重新跟國際貨幣基金組織（IMF）重新談判570億美元的援助協議，但他表示不想阿根廷債務違約。初選結果出爐，股市應聲下跌，布爾諾斯艾利斯的Merval指數周一收市低38％；若以美元計價，阿根廷股市蒸發48％，是自1950年以來全球為彭博追蹤的94隻股票中，第二大單日跌幅，僅次於1989年斯里蘭卡因內戰觸發的62％跌幅。阿根廷貨幣披索兌美元周一跌了逾三成，周二跌勢持續，另外以美元計價、2048年到期的阿根廷國債債息周二升1.88個百分點至16.95％，反映投資者拋售債券。英國安本資產管理公司新興市場主權債務主管古鐵雷斯（Edwin Gutierrez）說：「市場開始為債務違約估價。市場不相信費爾南德斯。」

巴西總統警告阿根廷現逃亡潮

正義黨別稱貝隆黨，強調資本為民族經濟服務，追求社會福利，維護勞工權益。市場預料到民粹左翼政府回朝，令國家增加債務違約風險。投資者尤其憂慮費爾南德斯的副總統競選拍檔、前總統克里斯蒂娜（Cristina Kirchner），擔心正義黨上台後將重拾民粹經濟政策。巴西右翼總統博索納羅把她比作古巴的卡斯特羅、委內瑞拉的馬杜羅，聲言阿根廷左翼政府上台將引發難民潮。

馬克里表示，周一的市場反應表示大家不信任正義黨的政策。被視為溫和派的費爾南德斯則將市場動盪歸咎馬克里，並重申他不想阿根廷債務違約。他在周一播出的訪問表示願意跟現政府合作，他又說：「我不想向阿根廷人說謊，我可以做什麼，我只是候選人。」費爾南德斯又反駁博索納羅的批評， 「我十分歡迎他罵我，因為他是種族主義者，既厭女又暴力」。

分析料總統難挽狂瀾

雖然馬克里矢言要顛覆初選結果贏得連任，但普遍分析預料他難力挽狂瀾。貨幣貶值、股市下滑，將致窒礙經濟增長的高息率持續，令他更難通過振興經濟來扭轉劣勢。

阿根廷2001年經濟崩潰，處於危機15年，馬克里2016年執政改革經濟，阿根廷才回歸國際資本市場。惟他未能兌現競選承諾，反因披索疲弱，通脹飈升（見圖）；加上他實行緊縮政策衍生民怨。高盛的拉美首席經濟學家拉莫斯（Alberto Ramos）認為馬克里唯一可期的是，民眾會因這次市場崩潰回心轉意。

（衛報/彭博社/紐約時報/華爾街日報）