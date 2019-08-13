動保組織印度示威 促停大象載客

齋浦爾（Jaipur）有約100隻大象為遊客提供前往旅遊景點琥珀堡（Amber Fort）的接載服務。牠們揹着控制大象前行的人和2名乘客，連同笨重的木製座椅，整體負重可達300公斤，走過約1公里的鵝卵石斜路把遊人送到山上城堡。世界動物保護組織（WAP）成員之一的沃倫（Kirsty Warren）說，停止讓大象成為代步工具，不僅因為人們用殘忍方式訓練大象變得溫馴，同時因為牠們有迫切需要接受醫療照料。她稱：「這些疾病包括結核病、血液問題、失明、營養不良及在堅硬表面行走而造成的腳傷。」

斥殘忍訓練 無視迫切醫療需要

當地動保組織已爭取停止騎大象接載旅客多年，亦有組織早前就此提出訴訟。動保人士爭取的成果有限，如只能游說從接載4名旅客減至2人、冬天每日接載次數為5次，夏天則是每日3次。有飼養大象的人表示，需以此掙收入維生，旅遊部門亦希望從人們參觀琥珀堡中賺取收入，而騎大象到城堡正是參觀的賣點。

（衛報）