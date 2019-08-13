英調查：炸雞誘犯罪 停學童易中招

今次是委員會就英國持刀犯罪潮展開調查的一部分。調查訪問曾面對刑事司法系統的年輕人指出，同儕曾在專門接收無法適應主流學校學生的中介學校（PRU）與體育中心被歹徒拉攏，亦有不法分子以所謂「炸雞店誘騙」的手法，藉由向兒童提供免費食物誘使其加入犯罪組織。調查指出，被罰停學等遭學校排除在外的兒童特別容易受罪犯剝削傷害。

14至17歲高風險 促學校加強保護網

英國兒童協會反剝削計劃經理喬普拉（Natasha Chopra）稱，早在2008年已有炸雞店誘騙案例。她認為青少年服務的資金被削，令更多年輕人在快餐店等地方流連，被招攬用於運毒或輸送資金，其中14至17歲者風險最高，年紀最小的只有7歲。一旦加入犯罪組織，歹徒便可能以傷害其親友或色情影片等迫使兒童繼續從事不法勾當。

英國打擊犯罪調查局（NCA）今年1月警告，多達1萬名兒童涉及國內販毒活動，而整體販毒相關利潤每年達5億鎊（約47億港元）。

地區政府及學校組織「倫敦學習網絡」（LGfL）亦發起針對高中生的宣傳行動，強調「世上沒有免費炸雞」。該組織的網上安全經理本特利（Mark Bentley）指出，學校和家長可能認為警示屬危言聳聽，但孩子確實可能因樂得讓人請客省錢而一步步墮入陷阱。

（衛報）