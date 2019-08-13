可再生能源業爆發期 中韓蓄電量領先全球

可再生能源包括風能和太陽能等，以往發展面對兩大問題，一是能源轉化的效率，二是儲電問題。以太陽能板為例，近年的轉化率已大大提高，令供電效能達到可用水平，但儲電問題一直未能有效解決：萬一遇上無風或多雲天氣，供電能力即時報廢；電量過盛時又浪費電力。這就成為反對者的口實，特朗普今年3月時就曾說：「當風停了，你們的電就完了。」

高容量電池達合理水平 價跌四成

以往高容量電池生產成本高昂，供電者不願購入使用，但現時高容量電池已達合理應用水平，價錢自2015年以來已大跌四成，促進市場發展。美國電動車公司Tesla為於美國的蓄電池組，足以為三藩市所有房屋供電6小時。三菱和日立的合資企業亦正在美國猶他州研發1000百萬瓦（Megawatt）級的蓄電池，形容是全球最大的再生能源蓄電計劃。英國蘇格蘭電力公司（ScottishPower）撥款72億美元（565億港元），用於2018至2022年在歐洲開發再生能源、電網升級和蓄電池上。中國內地亦已提出時間表，在2030年前增加使用再生能源和蓄電池，以減少對燒煤電力需求。

蓄電池中兩種重要材料鋰（lithium）和釩（vanadium）價格過去1年下降，都有利市場擴展。鋰電池較便宜和產量較多，而釩則壽命較長，蓄電能力也較好。

根據伍德—麥肯茲公司（Wood Mackenzie）統計，全球去年共有6.1吉瓦（Gigawatt，即百萬千瓦），足夠為5萬個家庭提供1日電力。在所有國家當中，韓國和中國的增長勢頭最強。韓國由2017年的88百萬瓦急升至去年的1616百萬瓦，後來居上成為所有國家之首；中國由321百萬瓦增至1074百萬瓦排第二；美國、澳洲和德國緊隨其後。

該公司估計，到了2024年，用於高能量蓄電池的支出將會較現時多6倍，達到710億美元（約5570億港元）。世界銀行環球能源總監Riccardo Puliti說：「我們肯定感到蓄電池市場的動力。」

（華爾街日報）