兩極化嚴重共識難 專家促對話構想未來

輿論戰緣起「紅黃對決」

他信2006年被推翻後，其紅衫軍支持者利用互聯網來發布有利消息，以及針對政經精英的醜聞。政府2006年推出電腦犯罪法，授權政府機關以錯誤資訊或危害國安為由，封鎖某些互聯網內容；欺君罪亦變得愈來愈嚴苛，尤其針對網上言論。

與此同時，保王派網民則動員監察網上活動，舉報任何被當權者視為「假新聞」的資訊，當中大部分涉及詆譭傳統精英的消息。2014年政變後，軍政府以阻止紅黃內戰為名加緊監察，打假成為軍政府的政治武器。巴育政府通過不少法例，打壓恐威脅其統治的「假新聞」，也鼓勵舉報在社交網站散播反政府訊息的「黑手」，親政府網軍再利用這些「事實」打擊民主派異見人士，試圖打贏輿論戰。

詹吉拉認為，泰國社會嚴重兩極化，民眾對政治現實亦難取得共識，要處理「假新聞」問題所需的並不僅是分辨事實真假，不過她仍相信可透過對話構想共同未來。

（外交家）