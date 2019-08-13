世局解碼：軍頭質疑新政黨以假煽惑年輕人 泰政府嚴打假新聞 被質疑鞏固威權

泰國曼谷本月初舉行東盟外長會議期間發生連環炸彈爆炸，泰國當局事後認為事件跟泰南分離分子有關。陸軍總司令阿比叻（Apirat Kongsompong）上周五（9日）接受路透社訪問時，形容軍方正面對一場「混合戰」（hybrid war），指控敵人利用假新聞煽動年輕人反軍方及君主制。他將軍方現正面對的難題與1970至80年代對抗共產主義分子相提並論，說：「現時的威脅是假新聞，就像一場網絡戰，當它與（爆炸）事件結合……就變得仿似一場混合戰。」他稱現時不會再像以往一樣有明確敵人，軍方須加緊應對。

阿比叻：面臨「混合戰」

他在訪問中未有明言炸彈襲擊或假新聞背後的懷疑對象，但提及「一些近年成立的政黨，他們有平台向16至17歲的人宣傳，企圖利用假新聞教育年輕人」。3月大選中，去年由40歲富商他納通成立、反軍方的「未來前進黨」深受年輕人支持，一躍成為第三大黨，現時與最大反對派「為泰黨」組成聯盟，惟他納通正面臨煽動叛亂罪等多項法律訴訟。

打擊假新聞之說在泰國並不新鮮。早在今年6月，副首相兼防相巴維（Prawit Wongsuwon）已下令加強打擊假新聞。據《曼谷郵報》報道，國防部發言人當時稱，巴維關注有人故意扭曲新聞及資訊，以煽動暴力及散播仇恨，責成國防部所有部門及部隊參與監察計劃，將對所有發布假新聞的人採取法律行動。

學者：只能說服支持者 質疑者眾

泰國法政大學國際關係助理教授詹吉拉（Janjira Sombatpoonsiri）上月在《外交家》網站撰文指出，泰國這類「打假」資訊戰可追溯至2005年（見另稿），不同陣營也往往依靠造假抹黑對方。她指出，軍政府雖自視為真相唯一仲裁者，把一切不中聽的都視為謊言，但由於泰國極度兩極化，軍方其實只能說服那些深信泰國傳統社會制度的人，但社會大部分人已愈來愈懷疑軍方宣傳。

（路透社/曼谷郵報/外交家）