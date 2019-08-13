俄承認火箭引擎爆炸涉微型核能

突顯美俄核緊張升級

俄國聯邦核子中心在事故中有5名科學家死亡。中心科學主任索洛維約夫（Vyacheslav Solovyov）稱，該中心研究多種實驗技術，包括研究「使用核裂變材料的微型化能源」。他又稱，美國亦有從事「小型核反應堆」研究。美國太空總署的Kilopower項目，去年5月宣布測試成功。

他表示，研究開發的其中一環，是運用輻射物質創造熱力或電能來源，包括裂變材料和放射性同位素材料。」惟他沒有披露罹難科學家實際從事什麼工作，或意外時有多少核裂變材料等。

俄羅斯上周四（8日）在白海海上平台着手火箭測試期間，火箭燃料起火引致火箭爆炸。西方核子專家普遍相信爆炸是俄稱9M730「海燕」（Burevestnik）、北約稱SSC-X-9「天降」（Skyfall）的核動力巡航導彈實驗失敗造成，認為測試標誌着「美俄核緊張加劇」，俄羅斯正試圖開發「非常規能力」扭轉戰略劣勢。

（衛報/路透社）