俄承認火箭引擎爆炸涉微型核能

【明報專訊】俄羅斯上周四軍事實驗失敗釋出輻射事故引起揣測，聯邦核子中心官員在周日（11日）晚發表的一段視頻專訪中，承認當日火箭引擎爆炸時正研究微型化核能源。美國核專家和官員在事發後一直懷疑事故是俄國測試一款以小型核反應堆為推進器的核動力巡航導彈時發生。有專家認為，今次測試標誌美俄核緊張升級。
突顯美俄核緊張升級
俄國聯邦核子中心在事故中有5名科學家死亡。中心科學主任索洛維約夫（Vyacheslav Solovyov）稱，該中心研究多種實驗技術，包括研究「使用核裂變材料的微型化能源」。他又稱，美國亦有從事「小型核反應堆」研究。美國太空總署的Kilopower項目，去年5月宣布測試成功。
他表示，研究開發的其中一環，是運用輻射物質創造熱力或電能來源，包括裂變材料和放射性同位素材料。」惟他沒有披露罹難科學家實際從事什麼工作，或意外時有多少核裂變材料等。
俄羅斯上周四（8日）在白海海上平台着手火箭測試期間，火箭燃料起火引致火箭爆炸。西方核子專家普遍相信爆炸是俄稱9M730「海燕」（Burevestnik）、北約稱SSC-X-9「天降」（Skyfall）的核動力巡航導彈實驗失敗造成，認為測試標誌着「美俄核緊張加劇」，俄羅斯正試圖開發「非常規能力」扭轉戰略劣勢。
（衛報/路透社）
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