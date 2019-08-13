韓踢日出貿易白名單 最快下月生效

文在寅：對日不能感情用事

韓國昨公布《戰略性貨品進出口告示修訂案》，把韓國戰略物資進出口優待甲類國家細分為甲1及甲2兩類，僅日本被列入甲2類，其餘甲類國家列為甲1類，可享過往相同的優惠待遇。韓國向日本出口戰略物資將難以適用一攬子審批，個別審批也從5天延長至15天，手續變得較為嚴格。修訂案經過20天公開諮詢後才實施。韓國目前把29個國家指定為優待對象，剔除日本後為28個。

日本7月宣布對韓國加強半導體出口限制，並在本月7日宣布將韓國剔出優待國「白名單」，稱是基於安全考慮，但韓國輿論認為日本是報復韓國法院有關日企要賠償二戰強徵奴工的判決，引發韓國民間連串抵制日本活動。韓國總統文在寅昨在總統府召開會議，再次譴責日本的「不正當經濟報復」，但強調不能感情用事，要冷靜思考對策。

韓國是日本第5大進口國，去年日本對韓進口額逾3.55萬億日圓（約逾2647億港元），金額最多的項目是石油製品。韓國把約1700種貨品指定為戰略物資。韓國《中央日報》稱，除鋼鐵及金屬等部分商品外，尖端材料等戰略物資的對日出口很少，措施能否有實效仍是未知數。

（共同社/韓聯社/路透社）