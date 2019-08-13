擁第一大金礦 人民長窮困

七成人聯署爭獨立公投無果

當地1898年被荷蘭納為殖民地，印尼1945年獨立後，西巴布亞仍受荷蘭殖民統治。荷蘭認為當地土著巴布亞人的種族、文化傾向異於印尼，1961年底讓西巴布亞獨立，但印尼隨後出兵強行吞併。美國當時擔心印尼投靠蘇聯插手，促使荷蘭與印尼達成《紐約協議》，西巴布亞1963年交由印尼接管，1969年辦公投讓居民自決。公投投票率僅1.2％，投票的1025人皆贊成認印尼為宗主國，惹來印尼操縱選舉爭議。

「西巴布亞解放軍」為首的巴布亞人武裝組織自1960年代以來持續進行武裝獨立運動，2017年曾襲擊一個營地，導致至少19名工人死亡，今年7月亦曾有印尼士兵被殺害。人權觀察及國際特赦等組織則指出當地不時有法外殺人、濫用警力、酷刑及軍隊使用化武白磷彈等侵犯人權事件。2017年，180萬（佔當地七成人口）西巴布亞人聯署向聯合國請願爭取獨立公投，但未引起國際迴響。

（半島電視台/衛報）