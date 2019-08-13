水中兒童接機 盼喚關注氣候變化威脅

圖瓦盧為全球最受海平面上升影響的國家之一，部分島嶼恐在2030年後變得不宜居住。逾600名出席太平洋島國論壇的領袖及相關人員陸續抵達圖瓦盧首都富納富提（Funafuti）機場之際，一批穿上傳統服裝的當地兒童坐在注滿水的模型內肩負迎賓工作。他們唱着「救救圖瓦盧，救救世界」，展示氣候變化導致海平面上升可能出現的情况。

圖瓦盧總理索波阿加（Enele Sopoaga）稱，主辦論壇是不容錯失的機會，希望世界各地明白到圖瓦盧及其他小島國「已被淹沒」，「圖瓦盧人們非常堅定，希望保護及拯救他們的島嶼、人民、生活方式與資源」。他亦關注澳洲的煤礦政策及減排措施，強調如澳洲拒絕認真看待氣候變化問題，令圖瓦盧人受害，兩國伙伴關係將難以繼續，「太平洋島國對氣候變化將繼續保持堅定立場，不論澳洲有何立場」。

總理：伙伴關係看澳洲煤礦政策

斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）亦藉今次論壇呼籲關注氣候問題。他表示，限制全球升溫在1.5℃以內非常重要，「世界不應無視面臨續存危機的國家」。姆拜尼馬拉馬亦促請澳洲提高碳排放目標，並棄用煤炭，避免購入碳權以求達標。澳洲目前將目標定為到2030年，碳排放水平降至2005年水平的26%至28%，以往不時靠碳權「達標」。

（衛報/7news）