島國力撐 與印尼澳洲打對台 太平洋島國論壇召開 西巴布亞爭獨立

流亡領袖推聯國重審「入印」公投

西巴布亞獨立運動代表包括流亡領袖文達（Benny Wenda），將以瓦努阿圖政府代表團成員身分，出席太平洋島國論壇。論壇自2000年不時把西巴布亞問題列入議程，敦促印尼以對話和平化解中央政府與分離組織之間的分歧。上月論壇外長會議雖有澳洲大力反對，但瓦努阿圖依然成功令西巴布亞議題再納入論壇議程。島國外長紛表關注該區土著人權受侵犯。他們還擬設定死線，促印尼邀請聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）探訪西巴布亞地區，及於2020年下屆論壇峰會前提交報告。

西巴布亞代表將會本周末抵達。文達在《衛報》周一刊出的訪問表示，希望促使論壇今年就西巴布亞發出類似去年的聲明，甚至是更強硬的聲明。文達目前正在推動聯合國明年通過決議，重新審核1969年將西巴布亞劃入印尼管治的具爭議公投。他形容，西巴布亞議題像癌細胞一樣，存留在太平洋人民心中，但經常被澳洲和新西蘭漠視。他說：「澳洲在區內負有重大責任。」文達2002年取得英國政府庇護，2013年4月在牛津市設立了獨立運動總署，遙距領導由3大分離組織組成的「西巴布亞聯合解放運動」。

印尼：反對干預內政

以「對話伙伴」名義出席論壇的印尼表明不快，警告這將構成干預別國內政的先例。佐科政府發言人說：「巴布亞與西巴布亞省的發展純粹印尼內政。其他國家、組織及人士一概無權過問。我們堅決反對以任何方式干預印尼內政。」澳洲強調承認印尼擁有巴布亞省份的主權，並表示不時向印尼當局提出包括巴布亞的人權關注。

西巴布亞主要信奉基督教，半數人口跟瓦努阿圖、斐濟等西太平洋島國一樣，為美拉尼西亞人（Melanesian）。住民自1960年代起便爭取獨立，數十年來分離主義游擊隊跟政府軍警的衝突。人權組織一直指印尼當局以打擊武裝分離分子活動為由，任意逮捕和法外殺戮，不少爭取獨立人士遭酷刑、被殺或失蹤。國際特赦去年7月報告形容，巴布亞地區的人權狀况如「黑洞」，其調查發現2010年至2018年間至少有95宗非法殺戮。西巴布亞恩杜加縣首長周一便促政府軍撤出，指去年12月以來跟游擊隊的戰鬥加劇，迫使4.5萬居民外逃。

印尼政府箝制當地資訊，限制外國記者採訪。英國廣播公司記者亨施克（Rebecca Henschke）2018年2月在Twitter發帖文表示當地兒童「極度營養不良」，但只獲「即食麵、超甜的汽水和餅乾」接濟，便被捕然後逐出巴布亞。

（衛報/英國廣播公司/新西蘭廣播公司）