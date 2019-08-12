李察基爾籲收留難民船 意副總理反促帶返荷李活

該艘西班牙註冊的難民船較早時在公海拯救了一批船民，在突尼斯及意大利南岸之間的公海漂流了一周。69歲的李察基爾上周五（9日）隨Open Arms登上難民船派發糧水，並於上周六與Open Arms創辦人坎普斯（Oscar Camps）召開記者會。李察基爾促請意大利讓船泊岸，停止「妖魔化」難民。坎普斯亦稱，難民是在公海獲救，有權在歐洲安全靠岸及申請庇護。

向來反移民及難民的薩爾維尼上周五退出執政聯盟，並在翌日開始走訪南部造勢，要求訂下提前大選日期。 他針對李察基爾發聲明說：「既然這位慷慨百萬富翁如此關心Open Arms移民的命運，我們要感謝他：因為他可以讓所有人登上私人飛機送到荷李活，並讓他們入住別墅。」

迄今馬耳他已表示會接收其中39名船民，但其他歐洲國家均拒絕讓船民上岸。薩爾維尼斥泊岸要求是挑釁，促西班牙接收難民，但西班牙堅拒，稱該船應在最近港口泊岸。

（彭博社/法新社）