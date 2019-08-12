美電影撤檔期避槍擊案

電影由希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演，原定9月27日上映，內容講述一班自由派精英以殺人為運動競賽。劇中人稱「獵物」為「可悲的人」（deplorables），此語正是前民主黨總統參選人希拉里2016年用來形容特朗普支持者的字眼；「獵物」則來自共和黨傳統地區。

「獵殺特朗普支持者」 特朗普批製亂

得州和俄亥俄本月3日不到13小時發生兩宗大型槍擊案，造成31人死亡。環球影業早前已宣布，因為兩宗槍擊案暫停電影宣傳。至上周六宣布取消上映，表示目前並非發行這電影的適當時機。

特朗普上周五在Twitter貼文，不點明批評一齣快要上映的電影「旨在煽動和製造混亂」。他又狠批「自由派荷李活是最高級的種族主義者，心懷極大憤怒和仇恨」，指他們製造暴力，對國家影響非常壞。美聯社引述消息稱，環球早在特朗普批評前已討論取消電影上映。

（綜合報道）