愛潑斯坦死因傳陰謀論 特朗普暗指克林頓涉事

66歲的愛潑斯坦上月初被捕，並遭拒保。他上月23日曾被發現倒臥於曼哈頓聯邦看守所的囚室，陷入半昏迷，同時頸部有傷，疑畏罪自殺。事後當局將他列入自殺風險名單，並接受防止自殺監視，惟消息稱，愛潑斯坦已在上月29日被剔出名單。他於上周六在囚室上吊自殺身亡，惹獄方保護疑犯不力質疑。司法部及聯邦調查局（FBI）均表明會開查。

無定時巡查 有違程序

《紐約時報》昨日引述兩名執法人員指，愛潑斯坦本應每30分鐘有護衛檢查一次，但在他被發現死亡之前的那一晚並無執行；在他被剔出自殺觀察名單後僅兩周即被安排獨自監禁，同樣違犯監獄正常程序。

由於愛潑斯坦生前與多位名人如特朗普、克林頓、英國的安德魯王子等分屬友好，其自殺消息惹揣測。特朗普在愛潑斯坦傳出死訊後數小時，便在Twitter轉發其支持者、喜劇演員威廉斯（Terrence Williams）的帖文，揚言愛潑斯坦之死與克林頓有關。威廉斯宣稱愛潑斯坦「掌握了克林頓的黑材料」，又附上一段短片，聲稱擁有克林頓黑材料的人都「由於某些奇怪的原因」死亡。《紐約時報》稱，這些說法源於克林頓任總統時的極右陰謀論，但指控沒有實質證據。

另外，特朗普亦轉發一則由未經核實帳戶發出的帖文，聲稱近日公布的文件顯示克林頓「曾私下到訪愛潑斯坦的戀童島」，不過此前克林頓已否認曾到訪愛潑斯坦私人島嶼，而文件亦顯示，案中受害人朱菲（Virginia Giuffe）承認此前供稱克林頓曾到加勒比海探訪愛潑斯坦的說法不正確。克林頓的發言人斥特朗普轉發的內容「荒謬不實」，又稱特朗普應啟動憲法第25條修正案，暗示他精神不穩，無法履行職務。

愛潑斯坦死亡料使針對其罪行的刑事調查告終，未來發展惹關注。曼哈頓聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）發表聲明，稱事件令受害人在法庭上獲公義再遇障礙，但重申仍將繼續調查案中的操守指控。稱15歲時遭愛潑斯坦強姦的阿勞斯（Jennifer Araoz）發表聲明，稱受害人餘生仍要與愛潑斯坦留下的傷痕共存，但對方永不用面對後果，「愛潑斯坦已死，但公義仍必須伸張」。

受害者：公義仍必須伸張

法律專家霍尼格（Elie Honig）稱，愛潑斯坦死後，其他受害者可能不再恐懼，更會挺身指控，相信案件將繼續發酵。

（紐約時報/CNN）