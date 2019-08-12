挪威白人襲清真寺 65歲翁制服

施襲前發文讚新西蘭恐襲

事發於奧斯陸附近的努爾伊斯蘭中心，事發時僅3人在場。清真寺負責人稱，槍手身穿黑色衣服，戴上頭盔穿上防彈背心，攜有兩把疑似霰彈槍和一把手槍，他衝破玻璃門入內開火射擊。有目擊者稱，襲擊原本可能釀更多傷亡，猶幸一名65歲巴基斯坦前空軍軍官在警方到場前制服了槍手，該名前軍官受輕傷。肇事清真寺自今年3月新西蘭清真寺恐襲案後加強保安，事前並無收到恐嚇。

警方稱，槍手居於清真寺附近，相信是單獨犯案。案發後警方到其住所搜查，發現一名年輕女子倒斃屋內，並證實該女子跟槍手有關係，懷疑疑兇向清真寺施襲前殺死她。

挪威TV2電視台報道，一名與槍手同名的網民在案發前發文，讚揚今年3月新西蘭清真寺恐襲導致51人死亡的槍手，文末還加上「英靈殿在等我」（Valhall awaits）等字眼。

今次是西方白人至上主義者又一排外襲擊案。新西蘭基督城兩間清真寺今年3月曾遭槍手襲擊，51人死亡。本月3日，美國得州一間超市發生槍擊案，22人死亡，白人槍手承認針對墨西哥人，行兇前亦在網上發表反移民宣言，並讚揚新西蘭槍手。2011年7月，挪威反回新納粹分子發動襲擊，亦造成77人死亡。

（路透社/法新社/CNN）