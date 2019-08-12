外交爭民望招數失效 普京支持度跌破七成

1999年8月9日，總統葉利欽意外任命普京為第一副總理兼署理總理，欽點他為繼任人。翌年普京當選總統，此後曾有4年轉任總理，但外界相信他一直是真正掌權人。其民望多年來高企，根據獨立民調機構萊瓦達中心統計，自從他出任總統後不久處理車臣危機贏得人心以來，其支持度一直高企約七成，即使在2011年大選舞弊爭端後亦未曾跌破六成，到2014年吞併克里米亞，民望更上至接近九成的高峰。

退休金改革觸礁 內政責任難推卸

萊瓦達中心主任古德科夫指出，普京的目標是「恢復俄羅斯的超級大國形象——至少在俄羅斯人眼中如此」，例如2014年他吞併克里米亞便深得俄羅斯人歡迎。但隨着俄羅斯政治氣氛逐變，普京也許無法再以專注外交為由推卸內政責任，古德科夫認為，自從普京去年10月簽署退休金改革法案，他就揹起內政的責任。

最近數月的公眾抗爭進一步體現這點。俄羅斯北部和莫斯科今年近期都有反對垃圾堆填區計劃的抗議，遠東地區更有州長選舉傳出舞弊而有民眾反彈。

普京曾承諾不會修憲以便2024年後續任總統。外界今年起開始傳出其陣營已研究如何另闢蹊徑，令普京保住權力，有論者甚至揣測俄羅斯會跟白羅斯合併。評論家波夫特（Gregory Bovt）向法新社稱，屆時會出現某種集體架構領導國家，普京仍會是領導。萊瓦達中心上月底民調發現，儘管支持普京留任的比例由去年的51%略為提升到最新的54%，但反對他留任總統的相較去年急升11個百分點，去到38%。

（莫斯科時報/德國之聲/BBC）