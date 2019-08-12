持械破門 蒙面人拘示威推手

索博利是知名影像博客，亦是著名反對派政客納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友。她的團隊此前收集得足夠提名，競逐市議會選舉，惟最終成為被禁參選的其中一人。她此後一直絕食抗議向政府施壓，至今已持續3星期。她向英國廣播公司（BBC）稱，當局漠視他們的一切訴求，因此「要以更激進方式抗爭」。

網民質疑「濫暴」 俄查算否「暴動」

今年7月27日，3500名示威者響應號召，到莫斯科市政府外集會，抗議反對派被拒參選市議會，部分人拒絕離開後遭警察驅逐。有關片段在社交網站熱傳，惹警方濫用武力質疑。俄羅斯當局正調查7月27日的集會是否算「暴動」，一旦定性為暴動，被捕人士將面臨更長監禁。

市政府其後批准環路示威，但反對派堅持在市中心集會，事前博索利更一度被當局帶走。部分反對派政客質疑索博利不負責任，認為不應舉行「非法集會」，以免觸發警民衝突，更招來刑事檢控。博索利反駁，稱針對示威者的暴力抹殺妥協空間：「有人可能太怕不願上街，但其他人仍會看不過眼而上街。將人囚禁不能解決問題，只能給他們參與選舉的權利才能化解。」

（BBC）