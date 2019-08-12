警嚴密佈防拘過百人 莫斯科6萬人示威反DQ 8年來最多

當局促Google勿再宣傳「非法集會」

萬計示威者上周六無視微雨寒風，聚集在莫斯科市中心薩哈羅夫廣場，揮舞俄羅斯國旗，高呼「推倒沙皇」、「還我投票權」、「釋放政治犯」和「講夠大話了」等口號。觀察組織「白色統計者」統計，有多達6萬人參與，是2011年民眾抗議選舉舞弊以來最多。聖彼得堡等地亦有類似示威活動。

今次示威浪潮緣於當局以提名聯署簽名造假為由，拒絕多名反對派候選人獨立參選，令他們無法角逐下月8日舉行地方議會選舉。莫斯科街頭自上月20日開始每個周末都有集會，警方在27日的集會被指使用過度武力，惹起民眾怒火。獨立民調機構勒瓦達中心上周二公布的民調顯示，多達37%受訪者支持聲援獨立候選人的行動，比反對的受訪者高10個百分點，另有30%受訪者稱中立或沒意見。

饒舌歌手電子樂隊撐場

過去集會集中在市議會選舉，但今次集會吸引不少不滿普京治下自由權利日益收窄的組織及人士。一些原先跟反對派沒關連的知名人士如饒舌歌手Oxxxymiron等均稱會首次示威，並在社交網促支持者參與。在集會當天，過去曾遭當局審查音樂及警方打壓的電子樂隊IC3PEAK等有演出。任職招聘顧問的普洛科娃說：「當局變得厚顏無恥，是時候捍衛我們的權利了。」

有別於對上兩周的示威，前日示威獲批准，但當局出動大批警察嚴密佈防。有示威者在示威臨近結束時越過警方防線，走向市內其他地方，尤其是試圖前往總統普京的辦公大樓，結果警方展開拘捕行動，據報至少過百人被捕，觀察組織OVD-Info後來指莫斯科有多達229人被捕，聖彼得堡則有81人被捕。

示威在YouTube多個頻道直播，俄羅斯通訊管理局昨稱，有組織利用YouTube的宣傳工具，散播非法集會的資訊，當中部分指在干擾選舉。通訊管理局促Google停止在YouTube宣傳「非法群眾活動」，若Google未能回應要求，將視之為「干預內政」及「對俄羅斯民主選舉的惡意影響」。

俄羅斯官媒近日試圖淡化示威，並將示威者形容成「叛國者」和「破壞者」，部分評論員甚至聲言示威者收美國資金旨在破壞俄羅斯。美國大使館網頁上周刊出遊行可能路線圖促國民避免前往，俄羅斯外交部指該地圖「呼籲示威」，斥美國干預內政。

（BBC/路透社/衛報）