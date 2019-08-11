印度警催淚彈驅散克什米爾示威者

多人被氣槍擊傷 拘留逾500領袖

斯利那加（Srinagar）的上街民眾部分攜帶黑旗，展示「我們要自由」和「廢除（憲法）第370條不可接受」等標語，抗議莫迪政府上周一廢除憲法第370條，令查謨-克什米爾地區由自治邦的特殊地位降格成聯邦屬地。新德里結束查謨-克什米爾的「一國兩制」後，一直封鎖當地的電話和網絡通訊，又拘留逾500名政治和分離主義領袖，並禁止多於4人的集會。

當局因應周五禮拜稍為放鬆宵禁，民眾趁機上街抗議，印度安全部隊其後出動。半島電視台記者引述當地人稱，指警方向天空開槍，又以「催淚彈、鋼芯橡膠子彈」驅散示威者，「部分人被氣槍擊傷」。路透社的消息指，人群被推後到一座橋，有目擊者指安全部隊施放催淚氣體和出動氣槍，「部分女子和孩童甚至跳入河中」。一名警官稱，示威人數多達1萬人，「是迄今最多」，但內政部否認有萬人上街，宣稱只遇零星抗議。

今日宰牲節 外界關注會否有大示威

半島電視台引述來自醫院的消息，揭發有不少示威者被氣槍擊中，傷勢嚴重，更有男孩被射中頭部，即使僥倖存活，也會雙目失明。另一名16歲男孩則被氣槍近距離命中，胸部有嚴重裂傷，但情况穩定。其堂弟稱，直至鄰居告知才得悉親人受傷，當地警員入夜後到訪，要求他們保持冷靜，他指傷者父親亦有受傷。

今日是伊斯蘭教的宰牲節，以穆斯林為主的克什米爾人一般都會上街慶祝，外界關注會否再有大型示威。莫迪早前已承諾，會讓克什米爾慶祝宰牲節。當局指正為節日慶祝的安排在作準備。

（半島電視台/今日印度/路透社）