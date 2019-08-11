涉性罪行候審 美富商上吊亡

曼哈頓懲教中心職員於昨晨7時半發現愛潑斯坦上吊，當時他已不省人事，抵院時心搏已停止。報道稱，愛潑斯坦於上月23日曾被發現頸項有傷，倒伏囚室地板陷半昏迷。事後獄方曾對他安排防範自殺監視，但據悉到上周四已經停止。

司法部：相信自殺 FBI調查

他7月6日乘私人飛機由巴黎返國，為涉嫌涉及數十宗猥褻、性販賣，或串謀性販賣年紀小至14歲少女而被捕；他拒絕認罪，不准保釋。檢控方稱，愛潑斯坦利用個人財富與權力，多年來在寓所性侵犯數以十計年輕女子。他會為每次的性罪行付數百美元現金予受害人；假如受害者再引進別的受害者，可獲多發數百美元。

聯邦上訴法庭8月9日為一宗誹謗案，解封了近2000頁關於其罪行的文件，揭示他至少在2002年至2005年間，在佛州棕櫚灘、紐約曼哈頓、美屬處女島的寓所內強姦年輕女子。文件又指，愛潑斯坦涉嫌為前參議院多數黨領袖米切爾（George Mitchell）、前新墨西哥州長理查森（Bill Richardson）等名人扯皮條。

常與權貴來往 包括特朗普克林頓

愛潑斯坦1981年在出生地紐約創辦資金管理公司起家。控方估計其淨資產逾5億美元，年收入逾1000萬美元。他常與商賈權貴往還，諸如美國現總統特朗普、前總統克林頓和英國安德魯王子。惟相關名人皆在他被捕後與之割席。

另外，愛潑斯坦2008年曾因兜客賣淫而短暫入獄13個月，《邁亞密先驅報》去年底揭出與檢方達成認罪條款有關，導致當年擔任佛州檢察官的勞工部長阿科斯塔（Alexander Acosta）在輿論抨擊中辭職。

涉案受害人的代表律師席勒（Josh Schiller）回應自殺消息說：「那懦弱的連環掠奪者或許了結了他的生命，可是我們應該繼續為我們的當事人爭取公義。」

（CNBC/彭博社）