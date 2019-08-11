共同社：日防衛白皮書降韓國重要度

原僅次澳洲 今年跌兩位

韓國去年在有關章節中，地位僅次於定位為日本「準同盟國」的澳洲，今年則排在澳洲、印度和東盟之後，對韓國的介紹提及去年12月韓國軍艦以火控雷達照射日方的巡邏機，以及要求日本海上自衛隊不要懸掛「旭日旗」等事件，明言「會繼續要求妥善回應」。白皮書最快於下月中提交至內閣審議，兩國會否延續本月24日到期的《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），亦是未知之數。

美國總統特朗普前日回應日韓爭端，敦促兩國盡快改善關係，慨嘆「日韓明明是同盟國，卻將美國逼入艱難立場」。華府目前擔心韓國本月底會以否決更新GSOMIA間接影響美日韓三方安保合作，例如是協調回應朝鮮試射導彈。

日本自上月初收緊三種半導體材料出口到韓國，又將其剔出貿易白名單，韓國聲言會以同樣措施報復，直至日方上周三首次對受限商品發放出口許可。韓國《東亞日報》上周五（9日）報道，韓國政府以「需要進一步討論」為由，暫緩舉行宣布把日本剔出白名單的記者會。有分析認為日方允許出口受限商品，亦未有對韓實施追加限制，故此韓國政府希望進一步了解日方想法。

（共同社/東亞日報）