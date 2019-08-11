美俄爭相研核動力引擎 為火星探索鋪路

【明報專訊】美國在60年代亦曾展開「冥王星計劃」（Project Pluto），嘗試研發核動力衝壓引擎供巡航導彈使用，惟最終計劃中止。俄羅斯近年致力研發的核動力巡航導彈「海燕」，亦因技術問題多次碰壁，令人質疑核動力導彈的可行性。兩國目前正爭相研發核動力太空船，成為派人到火星的前哨戰。
核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）去年3月曾於美國《外交》雜誌撰文，指啟動核動力衝壓引擎時，其威力除了能震聾地面的人，未屏蔽的核反應堆亦會在空中留下嚴重的放射性痕迹。美國難以找到合適的地方進行測試，當年最終放棄「冥王星計劃」。美方有情報評估指俄國曾於去年2月至11月間測試「海燕」4次，惟每次都墜毀收場，最長的試飛只持續2分鐘多，飛行了35公里便失控墜毀。
不過，核動力為太空探索帶來轉機，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）去年宣布正在克爾德什研究中心（Keldysh Centre）研發核動力太空船，而美國太空總署（NASA）亦展開「Kilopower」計劃，目標是開發為火星探險提供足夠而穩定電力的核反應堆。核反應堆可以充分利用活躍的核分裂，效能比一般太空船使用的放射性同位素熱電機（RTG）高。火星表面接收的陽光大約只有地球的三分之一，而且經常出現沙塵暴，令核動力成為比太陽能模組更可取的能源來源選擇。