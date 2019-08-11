2017年俄涉隱瞞核泄漏事故

切爾諾貝爾核電站1986年4月26日發生爆炸、起火，造成相當於500枚廣島原子彈的大量輻射泄漏。當局延誤了36小時才進行疏散，5月14日才封鎖核電站周圍30公里，31人直接喪命，約2萬名肇事時未成年者患甲狀腺病。

歐多國錄「釕106」讀數升

2017年秋季，幾個歐洲國家均探測到「釕106」讀數升高，指涉俄國南部有核事故，但俄方否認。今年7月，跟進歐洲空氣輻射水平的科學家組織「五環」（Ring of Five）報告，指考慮了地形、風向等的大氣層模型顯示，俄國「馬亞克」（Mayak）核電站「極可能」是該事故的泄漏源頭，雖然程度比不上切爾諾貝爾，但仍屬「重大釋出的單一事故」。馬亞克核電站於1957年亦曾生核廢料槽爆炸，為迄今世界其一最嚴重核事故，可是當年有關部門嚴控消息，致附近城鎮居民都不知道危險，致估計27.2萬人罹患輻射病或死亡。

有匿名華府高官向路透社表示，他對俄方就今次事件的解釋深表懷疑：「我們持續監察俄國極北地區的事故，莫斯科所謂『一切正常』的保證，於我們形同謊話。這使我們回想起遠至切爾諾貝爾的連串事故，惹人懷疑克里姆林宮是否把國民福祉，擺在維護自身權力之先。」

（綜合報道）