俄核引擎測試爆炸 輻射急升惹恐慌

【明報專訊】俄羅斯北部一座軍事測試基地上周四（8日）在進行測試時發生爆炸，當局稱造成最少5名核子專家身亡，另外3人受傷。鄰近城市的輻射讀數在爆炸後一度躍升至正常水平的20倍，掀起恐慌，居民為防輻射影響而搶購碘。美國的核專家和官員懷疑事故是在俄國測試一款附攜核子反應堆為推進器的核動力巡航導彈時發生，並質疑俄國軍方有隱瞞。俄方先承認，事發時他們正測試試驗性的「同位素與液體推進器」引擎，但強調輻射已回復正常水平。
鄰近兩城民眾搶購碘
8月8日早上9時，阿爾漢格爾斯克州尼奧諾克薩（Nyonoksa）村外1公里的軍事測試基地發生爆炸起火。俄國核能機構Rosatom上周五稱，該公司工程技術隊在着手測試液體推進系統的「同位素動力來源」時出事，5名員工身亡，3名員工不同程度灼傷等，傷勢嚴重但無性命危險。當地傳媒報道，醫護人員要穿戴防輻射保護衣用直升機護送傷者，其間有人一直用輻射探測器測量，顯示情况嚴重。當局事後頒布禁令，不准民眾在事發地點對出的德維納灣游泳、捕魚和運作船隻1個月。
國防部稱沒釋有害物 輻射水平正常
事故發生當日，國防部聲稱阿爾漢格爾斯克州輻射水平「正常」。不過，俄羅斯RT報道，在以東約25公里的北德文斯克市（Severodvinsk）當日一度探測到輻射超過正常水平安全上限0.6毫希的3倍，曾處於救援高度戒備狀態，市官員稱不到半小時就回復正常。《白令觀察報》等指出，該市曾發放消息指，當日中午11時50分至12時30分之間最高達每小時2毫希（香港居民每年吸收來自環境的輻射劑量約2.4毫希），兩時後回落到正常的0.11毫希；該網站聲明隨後被删。國防部官員強調，「沒有釋出有害化學物質入大氣層，輻射水平正常」。
最少5死3傷 當局封鎖消息
綠色和平俄羅斯分部表示，北德文斯克市既驗出輻射水平飇升，相信肇事地的輻射更高，敦促當局發放透明資訊、官方監察消費食品組織加強監測輻射對人的影響。由於爆炸的軍事測試背景神秘，加上當局涉嫌試圖封鎖消息，予人重蹈隱瞞切爾諾貝爾核災的疑雲。在人口近19萬的北德文斯克市，與距爆炸點逾60公里的35萬人口阿爾漢格爾斯克市（Arkhangelsk），湧現市民搶購紓減輻射影響的碘。
美專家估計為測試核動力導彈
路透社訪問了美國的兩名核子專家，他們均指液態火箭推進器爆炸不會釋出輻射，故懷疑輻射源於測試核動力巡航導彈。美國科學家聯合會高級研究員潘達（Ankit Panda）道：「我們知道俄羅斯人在研究某種巡航導彈核子推進器。」他指的是俄國總統普京去年3月首次披露的9M730「海燕」（Buresvestnik）。普京當時對國會說，它已於2017年底試射成功，「射程無限」，能攻克「對所有現存與未來的導彈防禦、反空中防禦系統」。俄方曾公開測試片段，顯示這種巡航導彈有一個用作火箭助推器的核動力衝壓式噴氣引擎。
米德爾伯里國際研究所東亞核不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）憑商業衛星圖像等數據，認為災難發生於核動力巡航導彈測試時。他的團隊還分析了爆炸當日從該海域船舶發出的自動識別系統信號，確定了核燃料運輸船「謝列布里揚卡」號（Serebryanka）在那裏；該船過去一而再地負責打撈測試後的「海燕」殘骸。