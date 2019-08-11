俄核引擎測試爆炸 輻射急升惹恐慌

鄰近兩城民眾搶購碘

8月8日早上9時，阿爾漢格爾斯克州尼奧諾克薩（Nyonoksa）村外1公里的軍事測試基地發生爆炸起火。俄國核能機構Rosatom上周五稱，該公司工程技術隊在着手測試液體推進系統的「同位素動力來源」時出事，5名員工身亡，3名員工不同程度灼傷等，傷勢嚴重但無性命危險。當地傳媒報道，醫護人員要穿戴防輻射保護衣用直升機護送傷者，其間有人一直用輻射探測器測量，顯示情况嚴重。當局事後頒布禁令，不准民眾在事發地點對出的德維納灣游泳、捕魚和運作船隻1個月。

國防部稱沒釋有害物 輻射水平正常

事故發生當日，國防部聲稱阿爾漢格爾斯克州輻射水平「正常」。不過，俄羅斯RT報道，在以東約25公里的北德文斯克市（Severodvinsk）當日一度探測到輻射超過正常水平安全上限0.6毫希的3倍，曾處於救援高度戒備狀態，市官員稱不到半小時就回復正常。《白令觀察報》等指出，該市曾發放消息指，當日中午11時50分至12時30分之間最高達每小時2毫希（香港居民每年吸收來自環境的輻射劑量約2.4毫希），兩時後回落到正常的0.11毫希；該網站聲明隨後被删。國防部官員強調，「沒有釋出有害化學物質入大氣層，輻射水平正常」。

最少5死3傷 當局封鎖消息

綠色和平俄羅斯分部表示，北德文斯克市既驗出輻射水平飇升，相信肇事地的輻射更高，敦促當局發放透明資訊、官方監察消費食品組織加強監測輻射對人的影響。由於爆炸的軍事測試背景神秘，加上當局涉嫌試圖封鎖消息，予人重蹈隱瞞切爾諾貝爾核災的疑雲。在人口近19萬的北德文斯克市，與距爆炸點逾60公里的35萬人口阿爾漢格爾斯克市（Arkhangelsk），湧現市民搶購紓減輻射影響的碘。

美專家估計為測試核動力導彈

路透社訪問了美國的兩名核子專家，他們均指液態火箭推進器爆炸不會釋出輻射，故懷疑輻射源於測試核動力巡航導彈。美國科學家聯合會高級研究員潘達（Ankit Panda）道：「我們知道俄羅斯人在研究某種巡航導彈核子推進器。」他指的是俄國總統普京去年3月首次披露的9M730「海燕」（Buresvestnik）。普京當時對國會說，它已於2017年底試射成功，「射程無限」，能攻克「對所有現存與未來的導彈防禦、反空中防禦系統」。俄方曾公開測試片段，顯示這種巡航導彈有一個用作火箭助推器的核動力衝壓式噴氣引擎。

米德爾伯里國際研究所東亞核不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）憑商業衛星圖像等數據，認為災難發生於核動力巡航導彈測試時。他的團隊還分析了爆炸當日從該海域船舶發出的自動識別系統信號，確定了核燃料運輸船「謝列布里揚卡」號（Serebryanka）在那裏；該船過去一而再地負責打撈測試後的「海燕」殘骸。

（綜合報道）