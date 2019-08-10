不能動武或啞忍 巴國應對受考驗

今年初兩國才在克什米爾地區爆發空戰，印度先派戰機闖境，號稱擊殺多名鼓吹「克獨」的恐怖分子，其後巴基斯坦反攻並擊落兩架印度戰機。雙方其後各取所需，印度總理莫迪吹噓展示國威，巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗則強調巴方的善意。

不過，在這次印控克什米爾「收權」之舉上，巴基斯坦卻缺乏介入的名義和手段。巴基斯坦雖有公開表達對印度表達憤怒，畢竟該國從未放棄對印控克什米爾的主權聲請，但伊姆蘭‧汗政府暫時只有外交降級（互逐大使）、中止雙邊貿易、禁限文化交流以至暫停兩國火車服務，又或要求聯合國或美國總統特朗普介入。

倘策劃軍事對抗 國際社會勢孤立

一如巴基斯坦軍方或情報部門被指跟塔利班之類有微妙聯繫，克什米爾的分離主義武裝組織亦被視為靠巴國情報部門協助起家，但其攻擊行為換來恐怖組織的標籤，令巴基斯坦反而難以爭辯。任教於英國西敏大學的阿南德直言，如果巴基斯坦決定再次訓練和為克什米爾的武裝分子提供裝備，或容許外國武裝分子進入克什米爾，勢面臨國際社會孤立，但如果伊斯蘭堡默不作聲，卻會在克什米爾人眼中失去公信力。