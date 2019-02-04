世局解碼：重塑印度教國家 莫迪藉克什米爾「綵排」 稱停「一國兩制」為遏分離主義 學者：衝擊聯邦制

斥巴國挑動反印情緒恐怖主義

莫迪周四發表電視演說，首度公開為將印控克什米爾降級為「聯邦屬地」（union territory）的政策辯解。他把矛頭指向第370條，指控巴基斯坦利用這條款「作為激發區內民眾反對印度的武器」，並為印控克什米爾帶來「恐怖主義、分離主義、王朝主義（比喻地方豪族把持管治）和大範圍擴散的貪污」，聲言有十分信心這些弊端會在新制度下根除。他保證情况會「慢慢恢復正常」，並否認印控克什米爾會長期處於聯邦屬地的地位，稱當地民眾「很快」有機會選出自己的代表。

克什米爾「回歸」 多地慶祝

儘管外界擔心印控克什米爾被褫奪自治權後，會出現民眾反抗和外交風波，但在印度其他地方，此舉卻甚孚眾望，新德里和孟買等多地有大批民眾上街慶祝，在莫迪發迹的古吉拉特邦，民眾歡呼聲尤其響亮。這反映人民黨政府的「印度教民族主義」（Hindu nationalism）政治議程，實有其政治基礎。英國西敏大學社會科學學院院長阿南德（Dibyesh Anand）在《外交政策》撰文，形容上述心態源於要羞辱膽敢求異的克什米爾穆斯林，以及想警告全體國內穆斯林，即以印度教為主體的政治復興已是無可阻擋。他甚至形容人民黨藉此「綵排」其長年政治議程——即令印度由世俗多元民主體制轉變成「印度教國家」（Hindu Rashtra）。

阿南德自言早年為有關印度教民族主義的著作採訪時，有親人民黨的民兵領袖已表明，克什米爾將是對抗穆斯林的下一戰場。他形容這次最大輸家是親印度的克什米爾人，他們被以尋求獨立或跟巴基斯坦合併為主的同胞譴責「通敵」，同時被印度的自由派政黨出賣。結果「自治」這中間選項不再，克什米爾地區面臨人口洗牌和殖民——倘若當地穆斯林抵抗，只會換來更殘忍的國家暴力，甚至被標籤為伊斯蘭主義恐怖分子；倘若不抵抗，就會被解讀為支持印度。

當地民眾斥中央「要地不要人」

克什米爾人對此也有所感，《衛報》指當地許多民眾指控印度只想要克什米爾的土地，而不想要穆斯林為主的克什米爾人。當地公民拉菲克受訪說：「他們說克什米爾屬於我們，但同時他們殺死我們。」

令人意外的是，許多原被視為較自由派的地方政黨，都在克什米爾問題上站在莫迪一方。但羅徹斯特大學政治學系助理教授阿歷山大‧李（Alexander Lee）在《華盛頓郵報》撰文，警告這些政黨或開心過早，莫迪政府他朝也可向它們開刀。他舉例指，人民黨最近才以涉嫌向反對派議員施壓或引誘倒戈的方式，嘗試令兩個非人民黨控制的邦政府變天，其中在卡納塔卡邦已成功，在中央邦則還在嘗試。分析認為，類似做法長遠會衝擊印度的聯邦制。

明報記者