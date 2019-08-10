孟山都涉暗設部門打擊異見

《衛報》取得的文件大部分來自2015至17年，這批資料因一宗仍在審理的除草劑疑影響健康的訴訟而被公開。文件顯示，孟山都為打擊異見聲音而成立「情報融合中心」（intelligence fusion center）。有承認負責管理這中心的人表示，團隊會收集和分析有關罪犯、社運人士、地緣政治和恐怖主義活動等可能影響企業營運的資料。

歌手記者均成針對目標

文件顯示，被針對目標包括曾調查該公司除草劑致癌問題的路透社記者吉勒姆（Carey Gillam），和一間非牟利食物研究組織等。吉勒姆曾在2017年出書，詳述孟山都如何在背後操縱公眾怎樣理解他們的產品和做法。該公司為打擊該書銷量，在該書開售時安排他人撰寫負面評論、指示業界和農民如何發表負面評價，同時向Google付錢以推高負面評價的搜尋結果。吉勒姆對此感到驚訝，稱從未想過有市值數十億美元計的企業，會花如此多時間及人力物力在她身上。

孟山都亦曾調查歌手Neil Young，將其社交網站活躍情况及音樂撰寫內部備忘，如分析其2015年唱片「the Monsanto Years」裏的歌曲歌詞，找出他關注的逾20個議題，並為此制定回應方式，甚至研究採取法律行動。

拜耳拒評論 稱公平回應失實資訊

拜耳發言人拒評報道內容，只稱孟山都的做法是為面對關於產品及其公司的失實資訊時，能夠有公平、準確和基於科學的回應。

（衛報）