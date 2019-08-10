移民政策無視勞工問題

【明報專訊】今次拘捕行動是特朗普政府嚴打非法移民的最新例證，有評論認為事件突顯美國現有移民政策未有回應非法移民湧入的主因，指出國內對低技術勞工需求高踞不下，但合法移民渠道卻有限，特朗普排拒基層外來人口的政策只會令情况火上加油。
逾200萬低級職缺 僅140萬求職者
現時美國各行業均有大量勞工短缺，其中低技術勞工尤屬重災區。以密西西比州為例，去年20種人手最短缺的職位中有16種毋須高中學歷，如廚師、侍應和清潔工人等。勞工部統計，今年3月約有210萬低技術職位空缺，但擁有低於大學學歷的求職者只有約140萬人，主要與接受高等教育的美國人口增加、而屬嬰兒潮的基層勞工開始退休有關。
不過，在現有政策下，要引入外勞填補低層工種空缺困難重重。一般低技術勞工如要申請全職赴美工作，只能申請EB-3簽證，每年最多只有5000個限額，可說是杯水車薪。美國移民政策研究所專家薩姆欣（Madeleine Sumption）及帕帕季米特里烏（Demetrios Papademetriou）撰文指出，美國於1990年代至2000年非法移民人數劇增，背後主要因素便是低技術移民缺乏合法途徑入境。智庫布魯金斯研究所公共政策專家韋斯特（Darrell West）早在2013年便警告，美國移民系統並未擴大吸納移民，難以配合現今經濟發展所需，恐令美國經濟受損。
美年發5000勞工限額 專家早籲擴大
特朗普政府上台後卻反其道而行，除了大打反移民牌，早前更提出更改移民條件，將高學歷、高技術、英語流利列為優先條件，變相降低基層移民的機會，無法回應社會所需。新聞網站VOX評論指出，現時移民制度改革前所未有迫切，華府應讓更多低技術移民合法投入國內勞工市場。