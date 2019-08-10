移民政策無視勞工問題

逾200萬低級職缺 僅140萬求職者

現時美國各行業均有大量勞工短缺，其中低技術勞工尤屬重災區。以密西西比州為例，去年20種人手最短缺的職位中有16種毋須高中學歷，如廚師、侍應和清潔工人等。勞工部統計，今年3月約有210萬低技術職位空缺，但擁有低於大學學歷的求職者只有約140萬人，主要與接受高等教育的美國人口增加、而屬嬰兒潮的基層勞工開始退休有關。

不過，在現有政策下，要引入外勞填補低層工種空缺困難重重。一般低技術勞工如要申請全職赴美工作，只能申請EB-3簽證，每年最多只有5000個限額，可說是杯水車薪。美國移民政策研究所專家薩姆欣（Madeleine Sumption）及帕帕季米特里烏（Demetrios Papademetriou）撰文指出，美國於1990年代至2000年非法移民人數劇增，背後主要因素便是低技術移民缺乏合法途徑入境。智庫布魯金斯研究所公共政策專家韋斯特（Darrell West）早在2013年便警告，美國移民系統並未擴大吸納移民，難以配合現今經濟發展所需，恐令美國經濟受損。

美年發5000勞工限額 專家早籲擴大

特朗普政府上台後卻反其道而行，除了大打反移民牌，早前更提出更改移民條件，將高學歷、高技術、英語流利列為優先條件，變相降低基層移民的機會，無法回應社會所需。新聞網站VOX評論指出，現時移民制度改革前所未有迫切，華府應讓更多低技術移民合法投入國內勞工市場。

（華爾街日報/VOX）