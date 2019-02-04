美拘680黑工 一州規模歷來最大 密西西比州首府市長批低效「失人性」

被捕者雙手被綁 大部分為拉美裔

據ICE公開的片段顯示，部門人員在坎頓（Canton）一間佩科（Peco）食物加工廠檢查工人的身分證明文件，有部分人雙手被綁身後；另有電視台發放片段可見被捕人士雙手被綁後，在加工廠外排隊等候登上巴士。有官員稱大部分被捕的都是拉美裔人士，危地馬拉和墨西哥政府確認，被捕人士中一共有近300人是屬於他們的國民，洪都拉斯外交部亦確認有2名公民被捕。

被捕人士當中不乏育有年幼子女的成年人，Facebook有片段顯示一名女童在旁哭着看人們登上巴士。有官員指巴士離開前女童獲准見母親，由於女童是美國公民，因此其母不會被遞解出境；另有部分回家發現父母不在家的兒童，被帶到當地的體育館暫住。當局隨後釋放逾300人，並會通知他們到聯邦移民法院出庭的日子；密西西比州南區檢察官辦公室稱，有約30人基於人道立場獲釋。

律師斥歧視 人權組織轟逼親子分離

總統特朗普今年6月表示將展開驅逐數以百萬計非法移民的行動，有民主黨人和人權組織批評當局的拘捕行動殘忍，因照片可見兒童被迫與父母分離。國家移民法律中心（NILC）律師普雷西亞多（Nora Preciado）稱，ICE經常歧視，只關注拉美裔人士，而拘捕行動亦常使用過度武力。普雷西亞多稱當局沒合法權力以僅基於移民身分但沒合理原因下就拘留工人。

民主黨總統參選人賀錦麗批評ICE的行動是要拆散家庭、散播恐懼和恐嚇社區。密西西比州首府杰克遜（Jackson）的市長盧蒙巴（Chokwe Antar Lumumba）在社交網站呼籲社區內的宗教機構為移民提供庇護服務，保障他們免受傷害。

移民局：有安排黑工處理子女問題

當局回應指他們按聯邦刑事及行政搜查令執法。ICE發言人考克斯（Bryan Cox）回應指，當局有查問被捕人士是否有任何家人需要照顧，或需否從學校接回子女。他們又獲安排在加工廠用電話安排好照顧孩子事宜。考克斯指被捕人士中需要照顧兒童的人經快速處理後已暫時獲釋。對於當局在加工廠拘捕非法勞工，美國國家雞肉協會發言人休珀（Tom Super）表示，業內肉類加工企業會盡力確保聘用合法的工人。

（法新社/路透社/BBC）