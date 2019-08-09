羅馬警巡地標 遊客坐階梯可罰2000元

西班牙階梯有136級，連接西班牙廣場，頂端是山上天主聖三教堂，每年吸引大批遊客到訪。羅馬今年6月加緊打擊遊客不禮貌行為，包括禁止歷史遺蹟進食、赤裸上身在街上徘徊、跳進噴泉及在樓梯拖行行李箱和嬰兒車。禁止坐樓梯亦是其中一項。

前文化部官員批「法西斯」

不過，禁坐樓梯的規定被質疑太過火。藝術評論家兼前文化部副部長斯加爾比（Vittorio Sgarbi）指保護歷史建築沒有問題，人們亦不應在樓梯進食，但認為禁遊客坐樓梯「是法西斯式的條文」，相信將會被迫檢討。意大利酒店協會的羅馬部門主管坦齊利（Tommaso Tanzilli）亦說：「把坐樓梯視為罪行，特別當坐下的是長者，就有點過分。」

除了羅馬，威尼斯亦有類似措施，管理員在聖馬可廣場等歷史古蹟巡邏，禁止人們坐樓梯。

（衛報）