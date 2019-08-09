印尼2024年前遷都加里曼丹島

佐科在Twitter 說：「我們的首都會搬到加里曼丹島。其位置可在中加里曼丹省、東加里曼丹省或南加里曼丹省。所有範疇都會經全面研究，以確保這決定會符合我們在未來10年、50年以至100年的國家願景。」加里曼丹島即馬來西亞所稱的婆羅洲。

佐科周二已提到上述3個選項，指綜合考慮的因素包括災風險、環境承受能力、經濟、人口、社會政治狀况和安全等。專家稱，不像印尼其他地方，加里曼丹島大部分地區不太受地震或火山爆發所影響。遷都一直是佐科的重要政綱。

資源過度集中爪哇 遷都助均分

印尼以至外國傳媒一直盛傳，新首都最可能是中加里曼丹省首府帕朗卡拉亞，該城市是印尼首任總統蘇加諾倡議建立，他在1957年更為其奠基，原希望該城市成為未來首都，但最終未成事。另一熱門是位於南加里曼丹省的巴厘巴板（Balikpapan），屬印尼產油重鎮。國家發展計劃部長班邦今年初估算，遷都支出可高達330億美元。

現時的印尼首都雅加達人口已有1000萬，連同周邊地區人口更高達3000萬，龐大人口亦帶來交通壓力，近年亦洪災頻繁。地下水抽取過量更令這座城市面臨陸沉危機。還有分析指，佐科還考慮到資源過於集中在爪哇島——印尼人口最多的五大城市中只有棉蘭不在爪哇島，遷都可助資源更平均分配到其他島嶼和省份。

（海峽時報/雅加達環球報）