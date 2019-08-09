號召支持者頑抗 阻特種部隊「攻城」 大宅失守 吉爾吉斯前總統被捕

特種兵一度被擊退 1中槍亡

62歲的阿坦巴耶夫是吉爾吉斯2010年第二次革命後首名民選總統，有份支持現任總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）於2017年上台，但二人數月後即因反貪案鬧翻，阿坦巴耶夫上月底更被困在首都比什凱克市郊的家族大宅。

吉爾吉斯國家安全委員會稱，執行「扣留（阿坦巴耶夫）特別任務」的特種部隊「只配備橡膠子彈」，但當部隊闖進單位後，阿坦巴耶夫的支持者以實彈還擊。衛生部指衝突中有80人受傷，包括數名特種部隊成員，其中一人槍傷傷勢嚴重，經搶救不治。當地傳媒指最少6名士兵被阿坦巴耶夫的支持者挾持。

新舊總統昔盟友今權鬥

阿坦巴耶夫和熱恩別科夫同屬社會民主黨，但熱恩別科夫上台後不久即跟支持自己當選總統的阿坦巴耶夫漸行漸遠。去年1月的發電廠倒塌事故，更成二人權鬥浮面的導火線，阿坦巴耶夫先在黨大會狠批熱氏處理事故不力，熱恩別科夫再跟反對派聯手撤換總理，並展開反貪行動，揭發發電廠工程招標過程出現跟中國政府及企業的可疑涉貪行為，順勢清算涉案的前朝政府勢力，其中絕大部分屬阿坦巴耶夫陣營。

打貪行動近月燒到阿坦巴耶夫身上，國會6月剝奪其檢控豁免權，其後三度發出傳票，但阿坦巴耶夫堅拒出庭，更在7月飛往俄羅斯，獲總統普京接見，普京事後發聲明支持熱恩別科夫。阿坦巴耶夫回國後變相被軟禁在家族大宅。

阿坦巴耶夫昨號召支持者到首都比什凱克遊行，據報路線會經過國會大樓和總統府，他本計劃屆時親自亮相，但由於特種部隊展開第二日行動，他取消遊行，並着支持者保護他。

（BBC/路透社）