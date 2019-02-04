電子煙恐誘癲癇 FDA調查127個案

指未確認電子煙為直接因素

FDA今年4月宣布調查35宗有關懷疑吸食電子煙而癲癇發作的個案，迄今再收到92宗個案。個案在2010至19年發生，尤其涉及年輕人和兒童，當中有首次使用或吸食電子煙一段時間者。

他們部分人僅吸了數口便癲癇發作，亦有吸食1日後就發作，更有人昏厥或震顫。該批個案中有部分人過去曾癲癇發作，亦有人服用大麻等藥物。

署理FDA局長沙普利斯（Ned Sharpless）稱，當局未有足夠資料判斷電子煙是否導致癲癇的因素，呼籲公眾繼續提供資料供分析。他表示，進一步的資料可助他們找出個案的共通風險因素，判斷電子煙諸如尼古丁含量或配方的特性會否是癲癇成因。

國家首都毒藥中心（National Capital Poison Center）曾指出，電子煙液體含有高濃度尼古丁，吞食會中毒，可致惡心、出汗、頭暈和震顫，嚴重可引致癲癇甚至死亡。

（Axios/CNN/CNBC）