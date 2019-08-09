造假門檻低 防範成難題

現時除了由AI機械人發出的文字假消息，竄改圖片影片亦較以往輕易，近年稱為Deepfake的人工智能換臉技術惹改片造假憂慮。美國芝加哥大學電腦科學教授趙英明指出，人們現時習慣從社交網站看新聞，較易接觸到假資訊受騙，而近年出現的影片等假資訊即使缺乏實證仍顯得甚為可信，便證明了造假門檻日低，而且造假者會不斷修正破綻。

《紐時》推區塊鏈驗真偽

面對資訊可信性受危，各界苦思回應方法。《紐約時報》上月推出「新聞源頭計劃」，試驗以區塊鏈技術不可修改的性質建立驗證平台，確認相片等新聞內容的真偽，盼重建傳媒公信力。

哈佛大學及麻省理工大學—IBM Watson人工智能實驗室開發出一套反造假人工智能系統「巨大語言模型實室」（GLTR），藉由將測試文字與多個AI系統的文字模型比對，確認測試文字是否AI產生。在未經「訓練」的情况下，系統準確率達54%至72%，未來有望用於篩查假文章甚至發放不實消息的假帳戶。不過研究員承認，隨AI產生的文字日益貼近人類，錯判機會便會增加，有必要開發由人類配合AI的除假系統處理假內容。

（CNBC/麻省理工科技評論）