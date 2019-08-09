WhatsApp揭漏洞 可改信息及身分 可助炮製假新聞 fb無能為力

接報逾1年 3漏洞僅塞1 個

Check Point專門研究產品漏洞的部門主管瓦努努（Oded Vanunu）周三在美國拉斯維加斯的黑帽網絡安全會議（Black Hat）上，示範如何利用其製作的新工具，在WhatsApp引述他人的信息時改變其內容，故意歪曲他人的說話。他表示其團隊早於去年8月發現WhatsApp有3個漏洞，包括可以完全竄改他人的信息、在群組對話更改發送人身分，以及將群組對話偽裝成一對一信息，一旦對方回覆即會出現在群組中。他們向fb通報，最終fb只解決最後一個漏洞，前兩個漏洞依然存在。

瓦努努指fb向他們表示，WhatsApp的加密技術令監察和驗證用戶發送的信息真偽極為困難，甚至不可能做到，其他可能的方法亦會影響軟件的可用性。他指出，WhatsApp在全球擁有15億用戶，心懷不軌者有可能透過漏洞「利用看起來可信的消息人士傳播假消息」，加劇操縱資訊的問題，而且過程並不複雜，毋須破解WhatsApp的端到端加密技術。被問及新工具會否讓有心人更易利用漏洞，他認為公司不能夠坐視不理，有責任將行動升級，促使更多人就此展開討論。

fb：端對端加密難打假

WhatsApp散播謠言的問題近年備受關注，例如印度去年就有謠言在WhatsApp及社交媒體流傳，指有兩名男子綁架及販賣兒童，最終兩人遭村民毆打至死，類似事件在當地奪去共17條人命。去年10月的巴西大選中，WhatsApp亦被指為假新聞的溫牀，由於信息經過加密，公司及當局均難以介入調查，而且信息通常都是來自熟人，令用戶更傾向相信WhatsApp的假消息。WhatsApp在去年7月更新功能，用戶轉發他人的信息時會標明「轉發」的字眼，在今年1月亦將每條信息最多可轉發的次數由20次大幅減少至5次，以打擊假消息傳播。

網絡保安公司Symantec上月亦發現WhatsApp的漏洞，若用戶設定將收到圖片儲存在外部記憶，黑客有機會竄改圖片，例如利用惡意程式更改收據上的數字，欺騙受害人向錯誤的對象付款。今年5月，WhatsApp承認，有黑客利用語音通話功能致電用戶，然後用戶手機便會自動安裝間諜軟件監控，WhatsApp已推出修補程式。

（綜合報道）