墜毁探測器或月球遺生物

美國非牟利組織「方舟使命基金會」（Arch Mission Foundation）致力在太陽系為地球的知識及生物備份，其創辦人斯皮瓦克（Nova Spivack）透露，研究人員分析「創世紀」號的軌迹及存放水熊蟲的裝置組合，相信牠們在太空船墜毁後存活機會非常高。他指出，這批水熊蟲已被脫水乾燥，處於人工休眠狀態，然後封存於環氧樹脂（epoxy）的人造琥珀中，未來只要補充水分，就可以復活。水熊蟲的大小不到1毫米，只能透過顯微鏡觀察，但生命力異常頑強。牠們水陸兩棲，在150℃高溫及零下272℃低溫都能存活數分鐘。2007年歐洲太空總署曾利用衛星將水熊蟲送上太空，並將牠們暴露於太空輻射之中，直至10天後將牠們送回地球補充水分，最終發現有部分依然存活，令牠們成為史上首批能夠完全暴露於太空的動物。

美國貝克大學（Baker University）的水熊蟲專家米勒（William Miller）指出，若牠們沒有在墜毁時的爆炸中燃燒殆盡，理論上的確能承受月球的壓力及極端溫度，但補充「牠們需要水、空氣和食物，才能變得活躍、成長、進食和繁殖」，月球缺乏大氣層和液態水，因此牠們不大可能在當地繁衍。

（法新社/衛報）