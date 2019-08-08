被批吹捧特朗普 紐時頭版急改題

質疑照單全收特朗普講法

得州槍擊案發生後，槍手的反移民論調被指跟特朗普相似，不少自由派質疑特朗普助長仇恨言論。特朗普周一發表演說，促美國社會譴責種族主義。自由派大報《紐時》周二頭版標題以英文大楷印上「特朗普促以團結對抗種族主義」，不少讀者隨即投訴，質疑標題的角度儼如對特朗普的講法照單全收。《紐時》最終將標題改成「打擊仇恨而非槍械」。特朗普當日演說曾說：「扣動扳機的是精神健康和仇恨，不是槍。」

原標題最早由曾為《紐時》作大選民調分析的數據科學家席爾瓦（Nate Silver）發現，並在Twitter貼出《紐時》頭版的相片及點評，帖文旋即為網民廣傳，帖文轉載數千次後，《紐時》終修改標題。《紐時》一名發言人向《華盛頓郵報》承認：「標題很差，已在第二版修改了。」

許多知名民主黨人、包括多名總統參選人都在Twitter批評或質疑《紐時》的原標題。進步派新星、紐約眾議員奧卡西亞-科特茲更在Twitter稱：「這頭版提醒我們，白人至上主義是如何獲得甚至往往依賴主流建制懦弱行徑的幫助。」

《紐時》改標題未能平息讀者怒火，該報承認接到高於平時的取消訂閱要求。特朗普昨讚揚《紐約時報》原本的標題，認為是「正確的描述」， 批評該報在受「極左民主黨人」批評後改標題。他指「極左民主黨人完全瘋狂」，重申要應付「假新聞」。

（衛報）