島國自救 斐濟推全球最嚴環保措施 明年起禁即棄膠袋 目標2050年零淨排放

斥國際不作為 盼法案年內生效

斐濟檢察總長兼經濟暨氣候變化部長薩義德-海尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）昨晨在國會宣布氣候變化法案，稱之為「為我們的性命和生活而戰」之舉。法案擬定2020年元旦禁用即棄膠袋；2021年起禁用發泡膠。斐濟目前已有膠袋稅，目前是20美仙，法案將稅款提高150％（詳見表）。法案將於9月提交國會，政府希望年底前獲通過及生效。

薩義德-海尤姆在演說中表示，在氣候變化下斐濟愈來愈脆弱，因此必須自救。他提到該國2016年遭受有紀錄以來最強暴風吹襲，許多小島村落被夷平，44人喪生，損失達GDP的三分之一，並指這類極端氣候事件只會愈來愈頻繁。他狠批國際社會控制全球升溫不作為，「極之不負責任和自私」。他憶述5月在德國波恩出席聯合國氣候會議時，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）報告籲請馬上行動控制升溫，但在沙特等產油國施壓下被束之高閣。

斐濟人口逾88萬，全境都是火山島和低窪環礁，原本已難以抵禦熱帶氣旋與水浸、海水侵蝕，近年極端氣候加劇，受災更甚，2012年已要為海平面上升而遷徙村民往高地。該國年年因風災水沒，損失約5％國內生產總值，預計日後天災更頻密時損失將更大。科學預測表示，斐濟和圖瓦盧、基里巴斯（Kiribati）等島國將於本世紀末全被海水淹沒 。為此，斐濟一直極之關注全球暖化，2016年成為全球首個獲國會通過實施《巴黎協定》的國家，並因了解到「強健經濟與穩定氣候的關係」，將經濟與氣候變化兩個部門合併，創世界先河。

下周島國論壇 澳洲成眾矢之的

薩義德-海尤姆下周二將出席圖瓦盧（Tuvalu）的太平洋島國論壇（PIF），預計澳紐等16國代表在4天大會將討論暖化危機，斐濟已提請與會國和斐濟聯手，由2020年起暫停海牀採礦10年。產煤大國澳洲料成眾矢之的。

遷40村避海平面上升

斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）6月受訪時表示，因應聯合國報告指20世紀全球海洋水位上升約19厘米、21世紀末可升1米，斐濟將搬遷40條村。他上周二與其他太平洋島國發表「太平洋氣候變化危機楠迪灣宣言」，表示不應接受「低於遏止溫室氣體排放底線的具體承諾」，不容澳洲等大國「冲淡」PIF大會議決遏止海平面上升威脅的行動。

（衛報/新西蘭國家廣播電台/時代）