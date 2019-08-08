土耳其焚書30萬打壓異見

土耳其教育部長塞爾丘克（Ziya Sel￼uk）說，已從學校和圖書館充公301,878本書並全部燒掉。該數字最先由當地暢銷報章《自由報》（Hürriyet）報道，網媒Kronos27刊出書籍被充公和焚燒的照片。行動與當局打壓被指2016年發動流產政變的流亡美國教士居倫（Fethullah Gülen）有關。

根據異見網站Turkey Purge，2016年一本數學書因為其中一條數學題提到「由F點到G點」，因F和G是居倫名字的首個字母而被禁。同年12月，有土耳其報章報道，180萬本教科書因為提及居倫身處的美國賓夕法尼亞州而被銷毁。當地傳媒報道，首都安卡拉以居倫為名的街道亦要改名。

英國筆會籲停遏制言論

關注言論自由組織國際筆會和英國筆會發表聯合聲明，指教育部的言論令人憂慮。聲明說：「在短短3年間，土耳其的出版業幾乎被摧毁，29家出版社因為政府發出的『散播恐怖分子宣傳』緊急令而關閉。」聲明呼籲土耳其政府容許獨立出版社恢復運作，並停止遏制言論。英國筆會去年發表的報告指出，自2016年的流產政變以來，200家傳媒和出版機構在政府緊急令下被查封，80名作家被調查和起訴，5822名學者被118家公立大學辭退，顯示土耳其出現言論自由危機。

（衛報）