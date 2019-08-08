分析：涵蓋其他僱傭關係與否 視乎工作性質

欖球員恐同言論被炒 眾籌告RA

RA稱福勞身為RA僱員「不應該在社交媒體上分享批評、誹謗或歧視他人性向的內容」，但福勞的支持者反駁「貼文應該只被視為以公民身分發布，而非RA僱員」。跟福勞不同，巴納吉是以假帳戶在社交媒體發表意見，惟法院指匿名評論亦有可能被揭露身分，損害公共服務的廉正和聲譽。墨爾本皇家理工大學（RMIT）的職場法律教授福賽思（Anthony Forsyth）認為，今次裁決側重於公司的行為守則，表明「高等法院強烈傾向僱主控制員工言論的權利」，估計法院會對福勞案採取類似觀點。

澳洲保守派智庫公共事務研究所（Institute of Public Affairs）研究員布什內爾（Andrew Bushnell）則表示，福勞的言論與他本身的工作沒關係，相反巴納吉身為移民及邊境保護局僱員，需要落實政府的移民政策，惟她卻對這方面的政策作出批評，有理由質疑她能否正常履行職責。他認為今次案例可解讀為「公務員應避免就與本身工作直接相關的政策作出評論」，但並不代表全體約200萬名澳洲公務員必須完全避免表達政治意見。

（The Conversation/Spectator）