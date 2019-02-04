澳公僕網上匿名批政策 高院裁解僱合法 強調政治中立 工會憂損200萬公務員民權

政治交流權非絕對 可受合理約束

2013年被解僱的巴納吉（Michaela Banerji）原在澳洲移民及邊境保護局工作，她經營匿名Twitter帳戶＠LaLegale，時常批評澳洲政府、移民政策及對待移民拘留犯。據其庭上作供，她在2012年間曾留言近9000次，皆是由私人器材發出，大部分在工餘時間進行。當局後來進行內部調查，發現巴納吉跟這Twitter帳戶的聯繫，隨後以違反澳洲公務員（APS）行為守則為由將她革職。

巴納吉認為遭到非法解僱，入稟行政上訴法庭，獲裁定其政治交流自由的憲法隱含權利受損。她稱被炒後罹患創傷後壓力症候群，再上訴至高等法院索償。但高等法院法官昨日一致否定上述觀點，形容公務員守則的規定跟其維持公務員非政治化（apolitical）的目標「相稱」（proportionate），而且憲法中隱含的政治交流自由並非言論自由的個人權利，在特定情况下可受約束。

法官承認，加諸公務員身上的言論箝制「既深且廣」，但因為要維持非政治化公共服務這一合法目標，有關箝制是必需且亦取得平衡。其中一法官提到，直至1970年代之前，公務員仍完全被禁止發表政治言論。

巴納吉雖然是匿名發帖，但判辭根據經驗法則，指出任何人在網上發表資訊，尤其是在社交網站，「理應假設在某一刻，他或她的個人身分或其受僱性質會被揭露」。

「公務員不應受奧威爾式審查」

巴納吉離開法庭時忍不住流淚道：「這不只是我的落敗，這是我們所有人的落敗，我感到非常、非常、非常抱歉。」

代表公務員的社區及公共部門工會（CPSU）質疑，裁決對言論自由有嚴重影響，有機會可影響到近約200萬名在聯邦、省及地方政府任職的澳洲人。CPSU全國秘書弗勒德質疑，在澳洲政府機構工作的人，理應擁有正常公民權利，而非因在何處工作受到「奧威爾式審查」。

巴納吉的代表律師安弗斯（Allan Anforth）更擔心，裁決的深遠影響不限於公務員，還可能包括任何僱傭關係，「倘若僱主在某些政治相關的社會議題上批評僱主立場的話，他們可以被炒」。他批評裁決「脫離現實」。

專家：判斷一人應看表現非Twitter

悉尼大學憲法學專家特沃米（Anne Twomey）則質疑決定實際上限制了言論自由，她質疑判斷一個人不應是看他們在Twitter寫什麼，而是看他們的工作表現。她強調，即使公務員對難民或氣候變化有特定見解，也不必然影響到他們以非政治化、不偏不倚或有效公務員的方式履行職責。

（澳洲廣播公司/澳洲人報/坎培拉時報）