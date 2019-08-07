科技新知：長者VR圓夢 抗抑鬱孤立 組織助古巴僑民游故土海底

當地非牟利組織Equality Lab推行名為「VR精靈」的試驗計劃，初步讓小哈瓦那（Little Havana）社區的古巴裔長者接觸VR技術。78歲的席爾瓦（Nidia Silva）19年前從古巴移民美國，她坦言戴上VR裝置後，覺得自己恍如身處古巴附近海底，「它將你帶到另一個世界，真的能讓人平靜下來」。

組織創辦人伊萬諾維奇（Alexandra Ivanovitch）表示，計劃旨在利用VR技術為長者圓夢，對抗孤獨及社會孤立等問題，尤其是獨居或居於老人院的長者，讓他們再度與世界接軌。她過往接觸不少個案都因為健康及經濟問題，難以再自己旅行，其目標是將VR裝置帶到區內多間老人院。邁阿密大學神經心理學家奧爾德里奇·陳（Aldrich Chan）為組織提供諮詢，並負責量化VR技術對照顧長者的潛在影響。他指出引導想像法及冥想對認知非常有益，直接的行為干預亦是常用心理治療，而VR則在兩者之間取得最佳點，對安老服務而言是「非常有趣的研究」。

專家：能減消極 未變積極

加州大學洛杉磯分校的團隊亦正研究以VR技術治療抑鬱症狀「快感缺乏」，即感受快樂的能力減少或消失。帶領團隊的精神病學教授克拉斯克（Michelle Craske）認為，目前的治療雖能減少患者的消極症狀，但仍未有效令他們變得積極。她今年發表的研究報告指出，參與積極體驗治療的患者在抑鬱、焦慮及壓力等方面，均低於參與標準治療的患者。

（法新社）