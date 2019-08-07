不滿美韓軍演 朝鮮再試射威脅「尋新路」

美稱談判大門仍開

今次飛行物飛行高度約37公里，飛行距離約450公里，最高速度超過6.9馬赫。韓美情報部門初步研判此次短程彈道導彈飛行特徵類似於上月25日發射的短程彈道導彈。美韓周一（5日）展開聯合軍事演習，分析認為，朝鮮今次發射或是對韓美聯合軍演的回應。朝鮮外務省發言人昨譴責美韓聯合軍演違背新加坡朝美共同聲明和兩韓系列宣言精神。發言人說，如果美韓持續忽視朝鮮的警告，平壤可能必須尋求「新的道路」，「我們將讓他們付出慘重代價」。朝鮮代表昨在日內瓦裁軍會議上斥美韓軍演加劇緊張，威脅軍演可能迫使朝鮮重估過去所作的步驟。

聯國報告：朝藉網攻竊款160億

另外，路透社取得的聯合國機密報告指出，朝鮮利用「廣泛且日益精密」的網絡攻擊竊取銀行與加密貨幣交易所款項，金額估計高達20億美元（約157億港元），並將贓款投入大殺傷力武器計劃。

過去半年監控朝鮮有否遵守規範的獨立專家上周向聯合國安理會朝鮮制裁委員會提交報告。報告指出，朝鮮「持續加強核導計劃，不過沒有核試或發射洲際彈道導彈」。報告稱，朝鮮發動日益精密的網絡攻擊，從金融機構和加密貨幣交易所竊取資金以增加收入，也利用網絡空間為贓款洗錢。報告稱，朝鮮攻擊加密貨幣交易所來增加收入的做法較難追蹤。報告說：「朝鮮網絡行為者有許多在偵察總局指示下運作，為大規模殺傷性武器計劃籌錢，到目前為止總收入估計達20億美元。」偵察總局是朝鮮最高軍情單位。

（綜合報道）